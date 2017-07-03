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Марбург (ATP Challenger). Игнатик обыграл легендарного испанца Робредо

04.07.2017 20:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Marburg Open

Марбург, Германия

3 – 8 июля 2017

ATP Challenger

Призовой фонд – 43 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Мужчины

Первый круг

Владимир Игнатик (Беларусь) – Томми Робредо (Испания) – 7:6 (8:6), 7:5.

Робредо – легендарный испанский теннисист, экс-пятая ракетка мира. Он является победителем 17 турниров ATP, четырехкратным полуфиналистом турниров Большого шлема (в парном разряде и миксте).

 
 
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Marburg Open Марбург, Германия 3 – 8 июля 2017 ATP Challenger Призовой фонд – 43 000 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Мужчины Первый круг Владимир Игнатик (Беларусь) –...

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