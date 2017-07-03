Сергей Гуренко: «Всем ясно: мы сильнее «Рунавика». Нужно использовать шансы в атаке»

Рулевой минского Сергей Гуренко поделился ожиданиями от ответного матча 1-го квалификационного раунда с «Рунавиком».

Поражение от «Витебска» надо скорее забыть: создавали колоссальное давление, но не хватило свежести. На Фареры летим выигрывать. Первый матч разобрали, сделали выводы. Соперник оборонялся вдесятером, при этом мы поразили ворота дважды, имели еще немало возможностей. Если фарерцы надеются на победу, то им надо забивать – значит, придется перестроиться. Всем ясно: мы сильнее. Но в футболе иногда верх берет не сильнейший, а тот, кто лучше настроен. Поэтому наша задача: сыграть с максимальной отдачей, организованно, дисциплинированно, использовать шансы в атаке, которые обязательно появятся, – сказал Гуренко.

Ответный поединок пройдет 6 июля в Тофтире. Начало – в 20:30. Напомним, в первой встрече сильнее были минчане – 2:1.