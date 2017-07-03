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Отец 18-летнего белоруса Капленко: «В Италии агент звал сына то ли в «Ювентус», то ли в «Наполи». Но Кирилл ответил, что перешел в «Зенит»

04.07.2017 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Отец белорусского игрока Никиты Капленко, который примет российское гражданство, Дмитрий прокомментировал опасения того, что сын не заиграет в России.

- Из-за высокой конкуренции в топовых российских клубах не заиграли уже много белорусов. Не боятся ли Капленко, что Кирилл может повторить их судьбу? 

– Боимся. Но ниже уровня ФНЛ он, думаю, уже не опустится. Надеюсь, покорятся и более высокие цели. Мечтать не вредно. Важный фактор — российский паспорт. Кстати, сын рассказывал, что в Италии агент его звал то ли в «Ювентус», то ли в «Наполи». Кирилл ответил, что только что в «Зенит» перешел. Но тот все равно пообещал в Питер приехать. У меня аж челюсть отвисла, – сказал Капленко-старший.

18-летний белорусский футболист Кирилл Капленко примет российской гражданство

 
 
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Отец белорусского игрока Никиты Капленко, который примет российское гражданство, Дмитрий прокомментировал опасения того, что сын не заиграет в России.

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