|
Отец 18-летнего белоруса Капленко: «В Италии агент звал сына то ли в «Ювентус», то ли в «Наполи». Но Кирилл ответил, что перешел в «Зенит»
04.07.2017 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Отец белорусского игрока Никиты Капленко, который примет российское гражданство, Дмитрий прокомментировал опасения того, что сын не заиграет в России.
- Из-за высокой конкуренции в топовых российских клубах не заиграли уже много белорусов. Не боятся ли Капленко, что Кирилл может повторить их судьбу?
– Боимся. Но ниже уровня ФНЛ он, думаю, уже не опустится. Надеюсь, покорятся и более высокие цели. Мечтать не вредно. Важный фактор — российский паспорт. Кстати, сын рассказывал, что в Италии агент его звал то ли в «Ювентус», то ли в «Наполи». Кирилл ответил, что только что в «Зенит» перешел. Но тот все равно пообещал в Питер приехать. У меня аж челюсть отвисла, – сказал Капленко-старший.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отец 18-летнего белоруса Капленко: «В Италии агент звал сына то ли в «Ювентус», то ли в «Наполи». Но Кирилл ответил, что перешел в «Зенит»
Отец белорусского игрока Никиты Капленко, который примет российское гражданство, Дмитрий прокомментировал опасения того, что сын не заиграет в России.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии