Саган стал причиной падения Кэвендиша на финише 4-го этапа «Тур де Франс»

Словацкий гонщик Bora-Hansgrohe Петер Саган стал причиной завала на финишной прямой четвертого этапа «Тур де Франс».

Британец Марк Кэвендиш из Dimension Data попытался объехать Сагана со стороны заграждения, но словак оттолкнул его, в результате чего Кэвендиш упал и зацепил соотечественника Бена Свифта и немца Йон Дегенкольба.

Саган финишировал вторым, но позже был оштрафован, и получил тридцатисекундный штраф в генеральной классификации. Позднее он подошел к грузовику команды Dimension Data, чтобы извиниться перед Кэвендишем.

«Мне нужно проверить, не получил ли я травму. Безусловно, придется наложить швы на палец, он очень кровоточит. Что касается плеча, то может быть связь с предыдущей травмой. Я не врач, но не настроен оптимистично.

Я в хороших отношениях с Петером, но не понимаю… если он смещался – это одно дело, но выставлять локоть… Я не поклонник его трюка с локтем», – сказал Кэвендиш.