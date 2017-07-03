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Саган дисквалифицирован с «Тур де Франс» за применение силы

04.07.2017 21:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава гоночной комиссии «Тур де Франс» Филипп Марьен сообщил, что организаторы приняли решение дисквалифицировать словацкого гонщика Петера Сагана.

Саган стал причиной завала на последних метрах четвертого этапа. Британец Марк Кэвендиш предпринимал попытку объехать Сагана со стороны заграждения, но словак толкнул его локтем, после чего Кэвендиш упал, зацепив соотечественника Бена Свифта и немца Йон Дегенкольба.

«Мы приняли решение дисквалифицировать Петера Сагана с «Тур де Франс-2017», поскольку он подверг серьезной опасности своих коллег на финальных метрах четвертого этапа гонки», – сказал Марьен.

После инцидента Кэвендиш был доставлен в больницу, состояние его здоровья на данный момент неизвестно.

 
 
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Глава гоночной комиссии «Тур де Франс» Филипп Марьен сообщил, что организаторы приняли решение дисквалифицировать словацкого гонщика Петера Сагана.

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