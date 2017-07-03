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Саган дисквалифицирован с «Тур де Франс» за применение силы
04.07.2017 21:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Глава гоночной комиссии «Тур де Франс» Филипп Марьен сообщил, что организаторы приняли решение дисквалифицировать словацкого гонщика Петера Сагана.
Саган
«Мы приняли решение дисквалифицировать Петера Сагана с «Тур де Франс-2017», поскольку он подверг серьезной опасности своих коллег на финальных метрах четвертого этапа гонки», – сказал Марьен.
После инцидента Кэвендиш был доставлен в больницу, состояние его здоровья на данный момент неизвестно.
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Глава гоночной комиссии «Тур де Франс» Филипп Марьен сообщил, что организаторы приняли решение дисквалифицировать словацкого гонщика Петера Сагана.
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