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Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. «Беларусь 5» пока только ведет переговоры о показе матчей БАТЭ

04.07.2017 23:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский телеведущий Николай Ходасевич рассказал о перспективах трансляций матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с участием БАТЭ.

– В настоящее время «Беларусь 5» ведет переговоры относительно показа домашнего и гостевого матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с участием БАТЭ, – сказал Ходасевич в эфире «Спорт-центра» на «Беларусь-5».

 
 
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Белорусский телеведущий Николай Ходасевич рассказал о перспективах трансляций матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с участием БАТЭ.

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