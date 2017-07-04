|
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. «Беларусь 5» пока только ведет переговоры о показе матчей БАТЭ
04.07.2017 23:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский телеведущий Николай Ходасевич рассказал о перспективах трансляций матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с участием БАТЭ.
– В настоящее время «Беларусь 5» ведет переговоры относительно показа домашнего и гостевого матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с участием БАТЭ, – сказал Ходасевич в эфире «Спорт-центра» на «Беларусь-5».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. «Беларусь 5» пока только ведет переговоры о показе матчей БАТЭ
Белорусский телеведущий Николай Ходасевич рассказал о перспективах трансляций матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с участием БАТЭ.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии