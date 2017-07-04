«Рейнджерс» вылетели в первом раунде квалификации ЛЕ, уступив люксембургскому клубу, одержавшему свою первую победу в еврокубках

«Рейнджерс» вылетели в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

Глазвегианцы уступили люксембургскому клубу «Прогресс Нидеркорн» (0:2, 1:2 – по сумме двух матчей).

«Прогресс» до этой игры не одержал ни одной победы в квалификации еврокубков и забил всего один гол.