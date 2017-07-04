Максим Рыженков: «Буяльский не воспитал ни ассистентов, ни молодых игроков. А то немногое, что появилось, – заслуга Григаса»

Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков подчеркнул, что не считает ошибочной смену главного тренера в женской национальной сборной.

– В адрес нашей женской сборной раздается шквал критики, зачастую необоснованной. Но это лишь укрепило тренерский штаб. Скорые успехи, считаю, наоборот, могли бы расслабить. Критика в адрес Натальи Трофимовой, которая якобы мало доверяла молодежи? На самом деле она отводила им нормальное игровое время. За три-четыре месяца через кэмпы прошло предостаточно молодых баскетболисток. Мы видели многих, однако на чемпионат Европы отправились лучшие. По поводу выступления в Чехии не питал иллюзий. Все было понятно, когда стал очевидным неприезд ряда ключевых исполнительниц. Что ж, будем готовиться к следующему чемпионату Европы, который будет лицензионным для попадания на Олимпиаду.

- Оправдывает ли ожидания Бентли?

– Считаю, она выполняет то, что от нее требует. Дело еще в другом. Есть вопросы, на какую именно позицию нам нужна натурализованная баскетболистка. Существует мнение, что нам необходима центровая. Я в этом смысле полагаюсь на мнение тренерского штаба и специалистов из федерации. Прислушиваюсь к их точке зрения и ее принимаю.

- Лидеры команды — Лихтарович, Снытина, Попова — не сыграли на должном уровне, согласитесь?

– Сейчас в распоряжении Трофимовой совершенно иная сборная. Одно дело, когда была «дрим-тим» — тогда девчонки понимали друг друга с полуслова. Теперь же к опытным баскетболисткам добавилась молодежь. И не только: пришлось привлечь ту же Марину Кресс. Не стал бы критиковать девчонок. Просто таковы сегодняшние реалии. Анатолий Буяльский слишком долгое время держал коллектив в статичном состоянии. Он не воспитал ни ассистентов, ни молодых игроков. А то немногое, что появилось, — заслуга Григаса. Поэтому у меня нет разочарования от расставания с Буяльским. Не ему плакаться по поводу отсутствия квалифицированных ассистентов. Это же его просчет, итог двадцатилетней работы в сборной! – сказал Рыженков в эфире программы «Спорт-кадр» на «Беларусь 5».