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Генменеджер «Трактора»: «Уход Денисова? Мы предлагали ему поменять гражданство, но он отказался»
04.07.2017 22:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев прокомментировал
– Во-первых, он легионер. Во-вторых, мы предлагали Денисову поменять гражданство, быстро все сделать, но он отказался. Поэтому появилась легионерская вакансия. Сейчас идет плотная работа по поиску центрального нападающего, который бы усилил
– Кто-то из челябинских игроков московского
– Вы же понимаете, у нас же зарплатная ведомость небольшая. Если бы возможность появилась на стадии подписания контрактов, мы бы вернули троих точно. Поэтому сейчас ведем переговоры на будущее, чтобы ребята подписывали краткосрочные контракты и на следующий сезон уже могли вернуться в Челябинск, — сказал Губарев.
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Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев прокомментировал расторжение контракта с белорусским защитником Владимиром Денисовым.
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