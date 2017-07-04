Генменеджер «Трактора»: «Уход Денисова? Мы предлагали ему поменять гражданство, но он отказался»

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев прокомментировал расторжение контракта с белорусским защитником Владимиром Денисовым.

– Во-первых, он легионер. Во-вторых, мы предлагали Денисову поменять гражданство, быстро все сделать, но он отказался. Поэтому появилась легионерская вакансия. Сейчас идет плотная работа по поиску центрального нападающего, который бы усилил . Открылся рынок в Северной Америке, и у нас есть несколько ребят «на карандаше». Будем вести переговоры, ждем хорошего, сильного игрока.

– Кто-то из челябинских игроков московского может вернуться в «Трактор»?

– Вы же понимаете, у нас же зарплатная ведомость небольшая. Если бы возможность появилась на стадии подписания контрактов, мы бы вернули троих точно. Поэтому сейчас ведем переговоры на будущее, чтобы ребята подписывали краткосрочные контракты и на следующий сезон уже могли вернуться в Челябинск, — сказал Губарев.