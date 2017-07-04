Украинский комментатор Бебех: «Скоро Милевский может снова играть в клубе с бело-синими цветами»

Украинский комментатор Роман Бебех считает, что не долго останется свободным агентом.

«Милевский без команды долго не останется.

И скоро может опять сыграть в клубе с бело-синими цветами», – написал Бебех.

Напомним, сегодня было объявлено о разрыве контракта Милевского с «Тосно», за которое он провел 18 матчей и не отличился результативными действиями.

Также сообщалось о том, что игрока есть предложения из Беларуси. Напомним, в высшей лиге выступает два – минское и брестское – которые носят форму бело-синих цветов.

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