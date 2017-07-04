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Украинский комментатор Бебех: «Скоро Милевский может снова играть в клубе с бело-синими цветами»
04.07.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Украинский комментатор Роман Бебех считает, что
«Милевский без команды долго не останется.
И скоро может опять сыграть в клубе с бело-синими цветами», – написал Бебех.
Напомним, сегодня было объявлено о
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Украинский комментатор Роман Бебех считает, что Артем Милевский не долго останется свободным агентом.
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