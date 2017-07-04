ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украинский комментатор Бебех: «Скоро Милевский может снова играть в клубе с бело-синими цветами»

04.07.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Украинский комментатор Роман Бебех считает, что Артем Милевский не долго останется свободным агентом. 

«Милевский без команды долго не останется. 

И скоро может опять сыграть в клубе с бело-синими цветами», – написал Бебех. 

Напомним, сегодня было объявлено о разрыве контракта Милевского с «Тосно», за которое он провел 18 матчей и не отличился результативными действиями.

Также сообщалось о том, что игрока есть предложения из Беларуси. Напомним, в высшей лиге выступает два «Динамо» – минское и брестское – которые носят форму бело-синих цветов.

«Blia che za bred». Правила жизни Артема Милевского из его инстаграма

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинский комментатор Роман Бебех считает, что Артем Милевский не долго останется свободным агентом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Саган дисквалифицирован с «Тур де Франс» за применение силы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика