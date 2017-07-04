МИНСК, 4 июл — Sputnik. Ралли-рейд "Шелковый путь" станет полигоном для обкатки новинок, подготовленных специалистами "МАЗ-СПОРТавто", сообщили Sputnik в команде.

Марафон, который пройдет с 7 по 22 июля, станет самым протяженным в истории. Гонщики преодолеют 9068-километровое расстояние от столицы России, Москвы, до китайского города Сиань.

"Команда "МАЗ-СПОРТавто" проверит во время ралли-рейда "Шелковый путь" качество и надежность серийных комплектующих, в том числе заводских ноу-хау, которые используются в серийных грузовиках МАЗ", — рассказали в команде.

Там отметили, что белорусские камионы на 85% состоят из серийных комплектующих, использующихся в производстве серийных грузовиков. В частности, серийными являются кабина, рама и надстройка кузова, каркас безопасности, система охлаждения двигателя и другие детали.

"Мы на своем опыте доказываем, что белорусские грузовики маневренны, выносливы и неприхотливы", — рассказал руководитель "МАЗ-СПОРТавто" и пилот одного из камионов Сергей Вязович.

К "Шелковому пути" МАЗовцы улучшили мощность двигателей, также была проведена работа над повышением их надежности. Кроме того, гоночные машины получили новые кондиционеры, которые помогут экипажам пережить жару в пустыне Гоби.

Немного изменился и состав экипажей. Вместе с Алексеем Вишневским механиком поедет родной брат участника "Дакара" Алексея Неверовича, Андрей.



© Фото: "МАЗ-СПОРТавто" Команда "МАЗ-СПОРТавто" перед отправкой на "Шелковый путь"

Белорусам в ходе ралли-рейда предстоит борьба с лучшими гонщиками планеты, включая триумфаторов "Дакара" Айратом Мардеевым и Эдуардом Николаевым и другими пилотами "КАМАЗ-МАСТЕР". Также в марафоне примет участие победитель "Дакара-2017" голландец Жерар де Рой и другие представители зарубежных команд.

Белорусы уже не первый раз успешно выступают на международных ралли-рейдах "Шелковый путь" и "Дакар". В прошлом году трем белорусским экипажам удалось войти в первую десятку на "Шелковом пути", а на последнем "Дакаре" экипаж под управлением Александра Василевского занял шестое место — лучшее в истории белорусского автоспорта.