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«Салават Юлаев» подписал контракты со Скривенсом, Кокаревым и Артемом Федоровым

05.07.2017 09:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Салават Юлаев» подписал контракты с вратарем Беном Скривенсом, а также форвардами Денисом Кокаревым и Артемом Федоровым, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Контракт с голкипером, который в прошедшем сезоне играл за минское «Динамо» подписан сроком на один год.

Также были заключены двухлетние контракты с бывшими нападающими московского «Динамо» Денисом Кокаревым и Артемом Федоровым», – говорится в сообщении. 

Напомним, что вчера КХЛ признала 42 игроков московского «Динамо», включая Кокарева и Федорова, неограниченно свободными агентами. 

 

 
 
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«Салават Юлаев» подписал контракты с вратарем Беном Скривенсом, а также форвардами Денисом Кокаревым и Артемом Федоровым, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу...

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