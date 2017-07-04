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Александр Глеб: «Хотелось бы от Скрипченко искренности, чтобы понимать, почему я не играл в «Крыльях»
05.07.2017 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал о недопонимании с тренером-соотечественником Вадимом Скрипченко в «Крыльях Советов».
– Что вам дал опыт выступлений за «Крылья»? Не считаете переход в самарский клуб ошибкой?
– Ну… Я шел в Самару точно не из-за денег. Было желание поиграть в интересном чемпионате. Просто очень хотел помочь клубу. Но мне не дали этого сделать. Что тут еще сказать?
– Почему не дали?
– Этот вопрос лучше адресовать не мне. Все шло нормально. Да, поначалу результат у «Крыльев» был не очень хороший. Но команда начала прибавлять, появилась игра. Однако затем тренер принял такое решение. У меня правда было огромное желание принести пользу самарцам, но…
– То есть дело не в ваших травмах? Когда Скрипченко перестал на вас рассчитывать?
– После игры с ЦСКА (Глеб вышел в стартовом составе и провел на поле 65 минут. После этой встречи белорусский футболист лишь трижды выходил на замену – прим.).
– Тренер как-то объяснил свое решение?
– Нет. Тренер несет ответственность за результат, он и пошел на такой шаг. Опять же лучше задавать этот вопрос ему.
– А у вас есть к себе вопросы по тем играм, которые провели за «Крылья»?
– Считаю, нормально выглядел. Старался, полностью отдавался игре. В принципе, сделал то, что мог. А потом уже последовало такое вот решение тренерского штаба.
– Вы все-таки футболист с большим именем. Неужели не пытались выяснить причины у Скрипченко?
– Зачем? Я понимаю субординацию. Тренер есть тренер. Зачем мне с ним ругаться? Раз он так захотел, значит, чем-то руководствовался. Вроде никаких вопросов ко мне не возникало. Просто хотелось бы искренности в данной ситуации. И понимать, почему я не играл. Это мое субъективное мнение, – сказал Глеб.
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Александр Глеб: «Хотелось бы от Скрипченко искренности, чтобы понимать, почему я не играл в «Крыльях»
Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал о недопонимании с тренером-соотечественником Вадимом Скрипченко в «Крыльях Советов».
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