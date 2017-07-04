Виктор Радьков: «150 тысяч долларов на продвижение брестского «Динамо»? Деньги большие, но они пошли не на шик и не на пафос»

Директор по развитию брестского «Динамо» Виктор Радьков прокомментировал затраты клуба на продвижение.

– Сообщалось, что на продвижение брестское «Динамо» уже потратило 150 тысяч долларов. Для некоторых клубов это чуть ли не треть годового бюджета.

– Может, и так. Но что такое продвижение? Это же не только реклама. Это и зоны гостеприимства, и пресловутые бесплатные автобусы для болельщиков. 150 тысяч — деньги большие, но они пошли не на шик и не на пафос. Это инвестиции в будущее. И другим клубам не помешало бы вкладываться именно в эти направления. Не у всех есть такая возможность — но это уже совсем другая история, – сказал Радьков.