ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виктор Радьков: «150 тысяч долларов на продвижение брестского «Динамо»? Деньги большие, но они пошли не на шик и не на пафос»

05.07.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Директор по развитию брестского «Динамо» Виктор Радьков прокомментировал затраты клуба на продвижение.

– Сообщалось, что на продвижение брестское «Динамо» уже потратило 150 тысяч долларов. Для некоторых клубов это чуть ли не треть годового бюджета.

– Может, и так. Но что такое продвижение? Это же не только реклама. Это и зоны гостеприимства, и пресловутые бесплатные автобусы для болельщиков. 150 тысяч — деньги большие, но они пошли не на шик и не на пафос. Это инвестиции в будущее. И другим клубам не помешало бы вкладываться именно в эти направления. Не у всех есть такая возможность — но это уже совсем другая история, – сказал Радьков.

За год в брестское «Динамо» вложено 3,3 миллиона долларов, 150 тысяч потрачено на продвижение

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор по развитию брестского «Динамо» Виктор Радьков прокомментировал затраты клуба на продвижение.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Салават Юлаев» подписал контракты со Скривенсом, Кокаревым и Артемом Федоровым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика