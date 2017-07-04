Вячеслав Федоренков: «Поговаривают, в стремлении не провалить предыдущий сезон, минское «Динамо» изрядно перерасходовало бюджет»

Журналист «Прессбола» Вячеслав Федоренков поделился мнением о смене Крэйга Вудкрофта на Горди Дуайера на посту главного тренера минского «Динамо».

«Последние действия руководства «зубров» со стороны выглядели крайне непоследовательно. Для чего было делать «антилегионерские» заявления? Если увольнение штаба Вудкрофта в полном составе выглядело, по крайней мере, объяснимым в этой канве, то замена одного канадца на другого — ну никак...

Хотя, вернее всего, объяснение-то как раз на поверхности. Наверняка трехлетний контракт Вуди оказался для клубной казны банально финансово неподъемным со второго года его действия. И понятно почему: поговаривают, в стремлении не провалить предыдущий сезон, клуб изрядно перерасходовал бюджет. Об этом еще не объявлено официально (а во второй части — и не будет), но договор с Горди, во-первых, наверняка окажется максимум годичным (как вариант — туманное «один плюс один»), а во-вторых, «легче» вудкрофтовского.

Говоря хоккейным языком, «бело-синие» сами загнали себя в угол площадки, из которого сейчас героически выбираются. Системностью и продуманной стратегией не слишком отдает, это и огорчает», – написал Федоренков.