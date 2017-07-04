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ЧЕ-2017 (U-18). 14-летняя белоруска Шкурдай выиграла финальный заплыв у 17-летних оппоненток
05.07.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Израиле состоялся чемпионат Европы по плаванию среди юниоров 2000-2003 гг. рождения.
ЧЕ-2017 (U-18)
Баттерфляй, 50 м
1. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 26,53
2. Полина Егорова (Росссия) – 26,62
3. Сара Юневик (Швеция) – 26,69
Отметим, что белоруске всего 14 лет, в то время как ее соперницам было по 17.
Напомним, в начале апреля на юниорском чемпионате Беларуси Шкурдай установила на этой же дистанции юниорский рекорд страны (26,37), выполнив в 14 лет норматив мастера спорта международного класса.
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В Израиле состоялся чемпионат Европы по плаванию среди юниоров 2000-2003 гг.
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