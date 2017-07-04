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Станислав Драгун: «Игра с «Динамо»? Что ж, шевельнем наш чемпионат. Может, фанаты «Динамо» разозлятся настолько, что вернутся на стадион»

05.07.2017 10:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун поделился ожиданиями от предстоящего осенью очного противостояния с минским «Динамо».

– В октябре БАТЭ приедет на «Трактор». Тебе могут устроить совсем невеселый прием...

– Ничему не удивлюсь. От этого матча не уйти. Но мне двадцать девять лет. Что меня должно пугать? Да, сейчас вокруг перехода истерия, как выразился Анатолий Анатольевич Капский. Что ж, шевельнем наш чемпионат. Пусть это добавит ему эмоций. Может, фанаты «Динамо» разозлятся настолько, что вернутся на стадион. А это пойдет только на пользу и клубу, и всему нашему футболу, – сказал Драгун.

 
 
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Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун поделился ожиданиями от предстоящего осенью очного противостояния с минским «Динамо».

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