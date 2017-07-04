Мать Кирилла Капленко: «Мне даже Галицкий звонил. Говорил: отдайте нашего мальчика обратно, вернем все деньги, которые «Зенит» вам заплатил»

Мать и отец белорусского игрока Кирилла Капленко, который примет российское гражданство, Наталья и Дмитрий рассказали о проблемах сына в академии «Краснодара».

Наталья: Мне даже Галицкий звонил. Мол, вернитесь. Говорю: я же понимаю, что тогда вы посадите Кирилла на лавку. Он в ответ: гарантирую, что наказаний не последует. Мол, ваш мальчик лучший на тренажере, на котором выполняются упражнения на точность паса и удара.

Благодаря «Краснодару» Кирилл стал совершенно другим игроком. Играет как в шахматы. Сергею Николаевичу сказала: может, это наша самая большая ошибка в жизни. Но не будем же мы прыгать туда-сюда. Ничего плохого Галицкий не говорил. Только: отдайте нашего мальчика обратно. Мы, мол, вернем все деньги, которые «Зенит» вам заплатил. Отвечаю: перед иконой могу поклясться, что «Зенит» не дал ни копейки.

В Краснодаре немножко давили учителя: может, вы сдадите экзамены у себя в Беларуси? Своим он там так и не стал. Все равно был белорусом. Немножко Кирилл не дотерпел. А мы уж пошли на поводу. Когда собрались уходить, нам сказали: приезжайте, пойдем на все условия. Раньше мы понимали, что он невыездной, его никто не видел. Со всем соглашались. Но, когда «Краснодар» нас, грубо говоря, подвел с документами, решили уйти. И тогда уже зашевелились.

Дмитрий: Совали палки в колеса. Говорили, что украли пацана. Но это футбол. Почему вы не могли предложить контракт? Он два с половиной года просто получал стипендию. «Краснодар» водил нас за нос. Я узнавал у знакомых из нашей федерации. Там постоянно твердили: нет, документы из «Краснодара» не пришли. А они, оказывается, просто не посылали запрос. Говорили: подождите-подождите, скоро будет играть. Только за полгода до исполнения восемнадцати лет отправили запрос. Все ждали.