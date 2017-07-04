Гендиректор «Беларуськалия»: «Первый круг заканчивается, но пока у «Шахтера» нет той игры, которую хотят видеть болельщики»

Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый рассказал о перспективах развития «Шахтера».

– Главная задача – поднять уровень солигорского футбола, сформировать стабильную команду, которая будет стабильно успешно выступать как в национальном чемпионате, так и в Лиге Европы в текущем сезоне и, если повезет, в Лиге чемпионов в следующем.

Я строю планы и перспективы на развитие команды в течение трех-четырех лет. Те деньги, которые команда заработает в еврокубках, пойдут на развитие.

Первый круг у нас заканчивается, но пока нет той игры, которую хотят видеть наши болельщики. Думаю, во второй половине чемпионата наша команда покажет, на что способна, – сказал Головатый в эфире «Спорт-кадра».

Напомним, после первого круга «Шахтер» лидирует в чемпионате с отрывом в три очка.