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Гендиректор «Беларуськалия»: «Первый круг заканчивается, но пока у «Шахтера» нет той игры, которую хотят видеть болельщики»
05.07.2017 10:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый рассказал о перспективах развития «Шахтера».
– Главная задача – поднять уровень солигорского футбола, сформировать стабильную команду, которая будет стабильно успешно выступать как в национальном чемпионате, так и в Лиге Европы в текущем сезоне и, если повезет, в Лиге чемпионов в следующем.
Я строю планы и перспективы на развитие команды в течение трех-четырех лет. Те деньги, которые команда заработает в еврокубках, пойдут на развитие.
Первый круг у нас заканчивается, но пока нет той игры, которую хотят видеть наши болельщики. Думаю, во второй половине чемпионата наша команда покажет, на что способна, – сказал Головатый в эфире
Напомним, после первого круга «Шахтер» лидирует в чемпионате с отрывом в три очка.
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Гендиректор «Беларуськалия»: «Первый круг заканчивается, но пока у «Шахтера» нет той игры, которую хотят видеть болельщики»
Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый рассказал о перспективах развития «Шахтера».
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