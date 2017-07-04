Нападающий Глеб Рассадкин покинул минское «Динамо».

Контракт расторгнут по соглашению сторон.

С 2012 года форвард провел в составе «Динамо» 93 матча, в которых забил 9 голов и отдал 9 результативных передач.

В нынешнем сезоне Рассадкин выступал за дублирующий состав. Статистику смотрите здесь.