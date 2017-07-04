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Рассадкин покинул минское «Динамо»

05.07.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий Глеб Рассадкин покинул минское «Динамо».

Контракт расторгнут по соглашению сторон.

С 2012 года форвард провел в составе «Динамо» 93 матча, в которых забил 9 голов и отдал 9 результативных передач.

В нынешнем сезоне Рассадкин выступал за дублирующий состав. Статистику смотрите здесь.

 
 
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Нападающий Глеб Рассадкин покинул минское «Динамо».

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