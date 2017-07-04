|
Рассадкин покинул минское «Динамо»
05.07.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий Глеб Рассадкин покинул минское «Динамо».
Контракт расторгнут по соглашению сторон.
С 2012 года форвард провел в составе «Динамо» 93 матча, в которых забил 9 голов и отдал 9 результативных передач.
В нынешнем сезоне Рассадкин выступал за дублирующий состав. Статистику смотрите
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий Глеб Рассадкин покинул минское «Динамо».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии