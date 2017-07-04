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Милевский может перейти в брестское «Динамо»
05.07.2017 11:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
По сведениям «Прессбола», интерес к бывшему нападающему сборной Украины Артему Милевскому проявляет брестское «Динамо».
Возможно, в ближайшее время 32-летний нападающий подпишет с клубом контракт.
Минувший сезон Милевский провел в «Тосно» (ФНЛ, Россия). За клуб из ленинградской области футболист провел 18 матчей, результативными баллами не отметился.
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По сведениям «Прессбола», интерес к бывшему нападающему сборной Украины Артему Милевскому проявляет брестское «Динамо».
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