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Милевский может перейти в брестское «Динамо»

05.07.2017 11:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По сведениям «Прессбола», интерес к бывшему нападающему сборной Украины Артему Милевскому проявляет брестское «Динамо».

Возможно, в ближайшее время 32-летний нападающий подпишет с клубом контракт.

Минувший сезон Милевский провел в «Тосно» (ФНЛ, Россия). За клуб из ленинградской области футболист провел 18 матчей, результативными баллами не отметился.

 
 
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По сведениям «Прессбола», интерес к бывшему нападающему сборной Украины Артему Милевскому проявляет брестское «Динамо».

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