Главный тренер «Молодечно-ДЮСШ-4»: «Фол Конопелько? Так играть нельзя, за такое нужно сразу же удалять»

Главный тренер «Молодечно-ДЮСШ-4» Сергей Дорохович прокомментировал фол Олега Конопелько на Сергее Лаворе.

– В минувшем сезоне Лавор полгода не играл из-за травмы. Конопелько так заехал ему в то же больное колено, что парень не сумел самостоятельно уйти с поля, его увели, взяв под руки. Пока не знаю, насколько серьезно новое повреждение — предстоит медосмотр. Так играть нельзя. На мой взгляд, за такое нужно сразу же удалять.

– Конопелько извинился за грубость?

– О чем вы говорите! Ни он, ни кто-то другой и не думали извиняться за эту выходку, – заявил Дорохович.