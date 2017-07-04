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Главный тренер «Молодечно-ДЮСШ-4»: «Фол Конопелько? Так играть нельзя, за такое нужно сразу же удалять»
05.07.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Молодечно-ДЮСШ-4» Сергей Дорохович прокомментировал фол Олега Конопелько на Сергее Лаворе.
– В минувшем сезоне Лавор полгода не играл из-за травмы. Конопелько так заехал ему в то же больное колено, что парень не сумел самостоятельно уйти с поля, его увели, взяв под руки. Пока не знаю, насколько серьезно новое повреждение — предстоит медосмотр. Так играть нельзя. На мой взгляд, за такое нужно сразу же удалять.
– Конопелько извинился за грубость?
– О чем вы говорите! Ни он, ни кто-то другой и не думали извиняться за эту выходку, – заявил Дорохович.
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Главный тренер «Молодечно-ДЮСШ-4»: «Фол Конопелько? Так играть нельзя, за такое нужно сразу же удалять»
Главный тренер «Молодечно-ДЮСШ-4» Сергей Дорохович прокомментировал фол Олега Конопелько на Сергее Лаворе.
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