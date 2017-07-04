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Защитник «Нафтана» Лаваль: «Не думаю, что нигерийцам стоит приезжать в Беларусь на заработки. Белорусы сами нуждаются в рабочих местах»

05.07.2017 11:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нигерийский защитник «Нафтана» Абдулазиз Лаваль сравнил жизнь в Беларуси и Нигерии.

- Вы прожили в Беларуси шесть лет. Сравните жизнь в нашей стране со своей Родиной?

– Например, экономика. В Нигерии, по сравнению с Беларусью, жить тяжелее. Каждый день доллар растет невероятно и неконтролируемо. Вещи очень дорогие – люди жалуются. Если говорить о ценах, то у нас дешевле бананы: Нигерия их экспортирует. Все остальное – продукты, одежда, обувь – на моей Родине дороже.

Средняя зарплата в Нигерии составляет 400 долларов, но не думаю, что для моих соотечественников хорошей идеей будет приезжать в Беларусь на заработки. Белорусы сами нуждаются в рабочих местах. Плюс есть вопрос с коммуникацией. Уверен, что ни один работодатель не возьмет человека без знания русского языка, – сказал Лаваль в эфире «Спорт-кадра».

 
 
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