Защитник «Нафтана» Лаваль: «Не думаю, что нигерийцам стоит приезжать в Беларусь на заработки. Белорусы сами нуждаются в рабочих местах»

Нигерийский защитник «Нафтана» Абдулазиз Лаваль сравнил жизнь в Беларуси и Нигерии.

- Вы прожили в Беларуси шесть лет. Сравните жизнь в нашей стране со своей Родиной?

– Например, экономика. В Нигерии, по сравнению с Беларусью, жить тяжелее. Каждый день доллар растет невероятно и неконтролируемо. Вещи очень дорогие – люди жалуются. Если говорить о ценах, то у нас дешевле бананы: Нигерия их экспортирует. Все остальное – продукты, одежда, обувь – на моей Родине дороже.