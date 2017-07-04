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Надежда Скардино: «Возможно, это мой последний сезон»

05.07.2017 12:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская биатлонистка Надежда Скардино сообщила, что задумывается о завершении карьеры после Пхенчхана-2018.

«Я готовлюсь к своей третьей Олимпиаде, и даже сегодня нет-нет, да и задумываюсь о будущих стартах в Южной Корее. Тем более, что это, возможно, мой последний сезон… Возраст таков, что надо уже смотреть немного в другую сторону.

Я не хочу делать заранее никаких заявлений, но такие мысли есть. Главное, что они оказывают на меня правильное воздействие – только подстегивают работать на максимуме! Чтобы сказать себе: молодец, сделала все, что хотела и могла. А потом с улыбкой уйти на другое поприще», – сказала Скардино.

 
 
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Белорусская биатлонистка Надежда Скардино сообщила, что задумывается о завершении карьеры после Пхенчхана-2018.

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