Надежда Скардино: «Возможно, это мой последний сезон»

Белорусская биатлонистка Надежда Скардино сообщила, что задумывается о завершении карьеры после Пхенчхана-2018.

«Я готовлюсь к своей третьей Олимпиаде, и даже сегодня нет-нет, да и задумываюсь о будущих стартах в Южной Корее. Тем более, что это, возможно, мой последний сезон… Возраст таков, что надо уже смотреть немного в другую сторону.

Я не хочу делать заранее никаких заявлений, но такие мысли есть. Главное, что они оказывают на меня правильное воздействие – только подстегивают работать на максимуме! Чтобы сказать себе: молодец, сделала все, что хотела и могла. А потом с улыбкой уйти на другое поприще», – сказала Скардино.