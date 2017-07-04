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Владимир Буре перенес инсульт и находится в тяжелом состоянии

05.07.2017 12:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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66-летний тренер по физподготовке национальной сборной Беларуси Владимир Буре находится в тяжелом состоянии в одной из американских клиник после перенесенного им инсульта.

Сообщается, что две недели назад специалист был госпитализирован в тяжелом состоянии и около суток пребывал в коме. Сейчас состояние улучшилось, но продолжает оставаться тяжелым.

Напомним, Буре с начала 2015 года сотрудничает с ФХБ и занимается физподготовкой не только национальной, но также молодежной и юношеской сборных Беларуси.

 
 
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66-летний тренер по физподготовке национальной сборной Беларуси Владимир Буре находится в тяжелом состоянии в одной из американских клиник после перенесенного им...

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