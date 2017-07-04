Владимир Буре перенес инсульт и находится в тяжелом состоянии

66-летний тренер по физподготовке национальной сборной Беларуси Владимир Буре находится в тяжелом состоянии в одной из американских клиник после перенесенного им инсульта.

Сообщается, что две недели назад специалист был госпитализирован в тяжелом состоянии и около суток пребывал в коме. Сейчас состояние улучшилось, но продолжает оставаться тяжелым.

Напомним, Буре с начала 2015 года сотрудничает с ФХБ и занимается физподготовкой не только национальной, но также молодежной и юношеской сборных Беларуси.