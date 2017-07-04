|
Владимир Буре перенес инсульт и находится в тяжелом состоянии
05.07.2017 12:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
66-летний тренер по физподготовке национальной сборной Беларуси Владимир Буре находится в тяжелом состоянии в одной из американских клиник после перенесенного им инсульта.
Сообщается, что две недели назад специалист был госпитализирован в тяжелом состоянии и около суток пребывал в коме. Сейчас состояние улучшилось, но продолжает оставаться тяжелым.
Напомним, Буре с начала 2015 года сотрудничает с ФХБ и занимается физподготовкой не только национальной, но также молодежной и юношеской сборных Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
66-летний тренер по физподготовке национальной сборной Беларуси Владимир Буре находится в тяжелом состоянии в одной из американских клиник после перенесенного им...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии