«Реал» отклонил предложение «МЮ» по Морате на 80 млн евро

«Реал» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» в размере 80 миллионов евро за нападающего Альваро Морату. Об этом сообщает Goal.

Отмечается, что мадридский клуб хочет получить более высокую сумму за игрока.

«Манчестер Юнайтед» повысил изначальное предложение с 70 до 80 миллионов евро, но им ответили отказом.

Сам игрок говорил о желании покинуть мадридскую команду.

Ранее сообщалось, что «Реал» просит за игрока 80 миллионов евро и не намерен уменьшать сумму.