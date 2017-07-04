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Уимблдон. Второй круг. Веснина сыграет с Азаренко, Соболенко – с Виттхефт

05.07.2017 12:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во втором круге «Уимблдона» экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко сыграет с прошлогодней полуфиналисткой Еленой Весниной (15).

Уимблдон

Лондон, Великобритания

3 – 16 июля 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Веснина (Россия)  Виктория Азаренко (Беларусь)
Дата проведения
5 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Карина Виттхефт (Германия)  Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
5 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Екатерина Макарова (Россия)  Светлана Кузнецова (Россия)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Дарья Касаткина (Россия)  Анетт Контавейт (Эстония)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Анжелик Кербер (Германия)  Кирстен Флипкенс (Бельгия)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)  Симона Халеп (Румыния)
Дата проведения
5 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Каролина Плишкова (Чехия)  Магдалена Рыбарикова (Словакия)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Франческа Скьявоне (Италия)  Элина Свитолина (Украина)
Дата проведения
5 июля, 15.30
Онлайн матча

 

Цветана Пиронкова (Болгария)  Каролин Возняцки (Дания)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Йоханна Конта (Великобритания)  Донна Векич (Хорватия)
Дата проведения
5 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Доминика Цибулкова (Словакия)  Дженнифер Брэди (США)
Дата проведения
5 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Агнешка Радванска (Польша)  Кристина Макхейл (США)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Ван Цян (Китай)  Винус Уильямс (США)
Дата проведения
5 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Мэдисон Бренгл (США)  Петра Квитова (Чехия)
Дата проведения
5 июля, 16.00
Онлайн матча

 

Кристина Младенович (Франция)  Элисон Риск (США)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Елена Остапенко (Латвия)  Франсуаза Абанда (Канада)
Дата проведения
5 июля, 17.00
Онлайн матча

 

Янина Викмайер (Бельгия)  Гарбинье Мугуруса (Испания)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Камила Джорджи (Италия)  Мэдисон Киз (США)
Дата проведения
5 июля, 17.00
Онлайн матча

 

Хизер Уотсон (Великобритания)  Анастасия Севастова (Латвия)
Дата проведения
5 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Кристина Кучова (Словакия)  Тимеа Бачински (Швейцария)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Каролин Гарсия (Франция)  Ана Богдан (Румыния)
Дата проведения
5 июля, 17.00
Онлайн матча

 

Барбора Стрыцова (Чехия)  Наоми Осака (Япония)
Дата проведения
5 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Татьяна Мария (Германия)  Коко Вандевей (США)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Карла Суарес-Наварро (Испания)  Шуай Пэн (Китай)
Дата проведения
5 июля, 17.00
Онлайн матча

 

Ирина Бегу (Румыния)  Ана Конюх (Хорватия)
Дата проведения
5 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Шелби Роджерс (США)  Люция Шафаржова (Чехия)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Мария Саккари (Греция)  Кристина Плишкова (Чехия)
Дата проведения
5 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Зарина Дияс (Казахстан)  Арина Родионова (Австралия)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Варвара Лепченко (США)  Полона Герцог (Словения)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Сорана Кырстя (Румыния)  Бетани Маттек-Сэндс (США)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Леся Цуренко (Украина)  Виктория Голубич (Швейцария)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Петра Мартич (Хорватия)  Дениса Аллертова (Чехия)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

 
 
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Во втором круге «Уимблдона» экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко сыграет с прошлогодней полуфиналисткой Еленой Весниной (15).

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