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Уимблдон. Второй круг. Веснина сыграет с Азаренко, Соболенко – с Виттхефт
05.07.2017 12:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во втором круге «Уимблдона» экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко сыграет с прошлогодней полуфиналисткой Еленой Весниной (15).
Уимблдон
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
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Во втором круге «Уимблдона» экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко сыграет с прошлогодней полуфиналисткой Еленой Весниной (15).
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