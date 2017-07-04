Виктор Радьков: «Альтах»? Это Западная Европа. Медийный охват иногда дороже разового успеха в еврокубках»

Директор по развитию брестского «Динамо» Виктор Радьков поделился мнением о жеребьевке второго квалификационного раунда Лиги Европы.

– Соперник у вас в Лиге Европы чрезвычайно серьезный. Не будет трагедией, если команда сразу же вылетит из еврокубков?

– То, что жребий выбрал нам австрийский Альтах, это только плюс. Это Западная Европа, и заявить о себе там — важно с точки зрения дальнейшей узнаваемости бренда. Конечно, Лига Европы дает возможность заработать — и тем больше, чем дальше пройдет клуб.

Но, скажем, проход одного раунда — это не те призовые, которых хватит на выстраивание многолетней политики развития. Медийный охват иногда дороже разового успеха в еврокубках. В этом смысле, повторюсь, попадание на австрийцев — хороший вариант. Здесь мы рассматриваем не только спортивный аспект, – сказал Радьков.