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«Барселона» договорилась с Месси о продлении контракта до 2021 года
05.07.2017 13:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжит выступать за каталонский клуб.
«Барса» объявила о договоренности по поводу продления контракта с 30-летним аргентинцем до 2021 года. Месси официально подпишет соглашение, когда вернется из отпуска.
Сообщалось, что в контракте будет прописана опция выкупа за 300 миллионов евро.
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжит выступать за каталонский клуб.
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