Валерий Исаев: «Вот бы отпустить в свободное плавание без госфинансирования «Беларусь 5» и «Спортпанараму». Куда бы они поплыли? А БАТЭ плывет»

Футбольный агент Валерий Исаев порассуждал прокомментировал слова Николая Ходасевича о переходе Станислава Драгуна в БАТЭ.

«Особенно большие проблемы у жителей Беларуси, особенно у СМИ. Почему-то тренерам ставят в плюс, когда они воют, что в команде нет денег. Вот это оценка работы специалиста. По-моему все наоборот. Если ты работаешь в команде с хорошим бюджетом, то ты хороший специалист. А если ты работаешь в команде с долгами, то нужно просто посмотреть в зеркало.

Вот и с футболистами так. Если игрок идет туда, где ему больше платят, это косяк, отягчающее обстоятельство. Ну что за пакет леденцов? Скажи прямо, Драгун выбрал из нескольких предложений (подчеркиваю в цивилизованной форме, в Беларуси было одно предложение) БАТЭ, с очень хорошими финансовыми условиями! Ну и что в этом предложении крамольного?

Даю зуб на …, никакого отношения не имею к переходу Драгуна в БАТЭ. При этом положительно оцениваю его переход в этот клуб. Понятно, что ему реально никто не предлагал кроме БАТЭ контракт, понимая прекрасно, что он туда не пойдет. И это объяснимо. Ну это сильнейший клуб страны сегодня, при всех временных проблемах во внутреннем чемпионате. БАТЭ имеет возможность и финансово заинтересовать игрока, так и имеет полное право. Все зарабатывают сами!

Вот бы отпустить сегодня в нашей стране в свободное плавание без полного госфинансирования «Беларусь 5» и «Спортпанараму». Куда бы они поплыли? А БАТЭ плывет! И как он делает, известно только одному человеку. Многим это не нравится, ну так есть же выбор у каждого. Отправить свое резюме во «ФРАНС ФУТБОЛ» или хотя бы «МАТЧ ТВ». Мы же оцениваем эту команду всегда с командами из топ чемпионатов. И вперед!

И чего Драгуна дрючат только болельщики минского «Динамо»? «Гомель» же еще, может, СКВИЧ. Стас своими переходами может обидеть только одного человека, Анатолия Юревича. По моей информации, добро было получено. Предлагаю радоваться за людей тогда, когда им хорошо, а не тогда, когда плохо», – сказал Исаев.

Николай Ходасевич: «Переход Драгуна в БАТЭ? Из разных источников поступает информация, что в Борисове предложили самый вкусный пакет леденцов»