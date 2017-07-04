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Владислав Татур: «Неман» готов подписать Рассадкина, футболист рассматривает зарубежные предложения»
05.07.2017 14:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский комментатор Владислав Татур рассказал о возможном продолжении карьеры Глеба Рассадкина.
«Неман» готов подписать Глеба Рассадкина. Сам футболист рассматривает зарубежные предложения», – написал Татур.
Напомним, сегодня Рассадкин и минское «Динамо» расторгли контракт. Нападающий в этом сезоне выступал только в первенстве дублеров. Статистику смотрите
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Владислав Татур: «Неман» готов подписать Рассадкина, футболист рассматривает зарубежные предложения»
Белорусский комментатор Владислав Татур рассказал о возможном продолжении карьеры Глеба Рассадкина.
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