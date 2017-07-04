Ковалевич получил предупреждение за поведение на матче «Шахтер» – «Неман»

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич наказан за инцедент в концовке матча «Шахтер» – «Неман».

Дисциплинарный комитет АБФФ вынес специалисту предупреждение.

Напомним, в матче 15-го тура высшей лиги «Шахтер» – «Неман» Ковалевич был удален со скамейки запасных. Судья Сергей Цинкевич принял это решение после того, как Ковалевич ногой отбил мяч на трибуны. Чуть раньше тренер неоднократно в нецензурной форме высказывал недовольство действиями арбитров.

Как указано в протоколе поединка, специалист был наказан за некорректное поведение.

«Шахтер» – «Неман». Ковалевич удален со скамейки запасных