|
Ковалевич получил предупреждение за поведение на матче «Шахтер» – «Неман»
05.07.2017 14:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич наказан за инцедент в концовке матча «Шахтер» – «Неман».
Дисциплинарный комитет АБФФ вынес специалисту предупреждение.
Напомним, в матче 15-го тура высшей лиги «Шахтер» – «Неман» Ковалевич был удален со скамейки запасных. Судья Сергей Цинкевич принял это решение после того, как Ковалевич ногой отбил мяч на трибуны. Чуть раньше тренер неоднократно в нецензурной форме высказывал недовольство действиями арбитров.
Как указано в протоколе поединка, специалист был наказан за некорректное поведение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич наказан за инцедент в концовке матча «Шахтер» – «Неман».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии