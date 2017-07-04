«Беларусь 5» отказался транслировать Кубок короля, несмотря на бесплатные телеправа

Как стало известно Tribuna.com, «Беларусь 5» не покажет матчи Кубка короля с участием сборной Беларуси. Беларуси как участнику турнира права на трансляцию матчей были предоставлены организаторами на безвозмездной основе. Эту информацию подтвердили в пресс-службе .

Тем не менее, НГТРК на данный момент отказалась транслировать турнир на телеканалах холдинга (в частности, «Беларусь 5»).



По информации Tribuna.com, некоторые финансовые затраты в случае согласия транслировать турнир телекомпания все же может понести в связи необходимостью платить за техническую передачу сигнала.