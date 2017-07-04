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«Беларусь 5» отказался транслировать Кубок короля, несмотря на бесплатные телеправа

05.07.2017 15:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно Tribuna.com, «Беларусь 5» не покажет матчи Кубка короля с участием сборной Беларуси. Беларуси как участнику турнира права на трансляцию матчей были предоставлены организаторами на безвозмездной основе. Эту информацию подтвердили в пресс-службе АБФФ.

Тем не менее, НГТРК на данный момент отказалась транслировать турнир на телеканалах холдинга (в частности, «Беларусь 5»).
 
По информации Tribuna.com, некоторые финансовые затраты в случае согласия транслировать турнир телекомпания все же может понести в связи необходимостью платить за техническую передачу сигнала.

 
 
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Как стало известно Tribuna.com, «Беларусь 5» не покажет матчи Кубка короля с участием сборной Беларуси.

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