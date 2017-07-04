ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уимблдон. Пары. Первый круг. Мирный и Матковски сыграют с дуэтом Хсие – Шнур

05.07.2017 14:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В первом круге «Уимблдона» (мужчины, пары) белорус Максим Мирный в паре с поляком Марцином Матковски сыграет с тайванцем Чэн-Пэн Хсие и американцем Максом Джейкобом Шнуром.

Уимблдон

Лондон, Великобритания

3 – 16 июля 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Парный разряд

Первый круг

Марцин Матковски (Польша) / Максим Мирный (Беларусь)  Чэн-Пэн Хсие (Тайвань) / Макс Джейкоб Шнур (США)
Дата проведения
5 июля, 13.15
Онлайн матча
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первом круге «Уимблдона» (мужчины, пары) белорус Максим Мирный в паре с поляком Марцином Матковски сыграет с тайванцем Чэн-Пэн Хсие и американцем Максом...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Ковалевич получил предупреждение за поведение на матче «Шахтер» – «Неман»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика