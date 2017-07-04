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Уимблдон. Пары. Первый круг. Мирный и Матковски сыграют с дуэтом Хсие – Шнур
05.07.2017 14:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
В первом круге «Уимблдона» (мужчины, пары) белорус
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Парный разряд
Первый круг
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В первом круге «Уимблдона» (мужчины, пары) белорус Максим Мирный в паре с поляком Марцином Матковски сыграет с тайванцем Чэн-Пэн Хсие и американцем Максом...
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