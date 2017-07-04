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Уимблдон. Пары. Первый круг. Мирный и Матковски сыграют с дуэтом Хсие – Шнур

05.07.2017 14:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В первом круге парного «Уимблдона» белорус Максим Мирный в паре с поляком Марцином Матковски сыграет с тайванцем Чэн-Пэн Хсие и американцем Максом Джейкобом Шнуром.

Уимблдон

Лондон, Великобритания

3 – 16 июля 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Марцин Матковски (Польша) / Максим Мирный (Беларусь)  Чэн-Пэн Хсие (Тайвань) / Макс Джейкоб Шнур (США)
Дата проведения
5 июля, 14.00
Онлайн матча

 

Хулио Перальта (Чили) / Орасио Себальос (Аргентина)  Михаил Елгин (Россия) / Джеймс Черретани (США)
Дата проведения
5 июля, 14.30
Онлайн матча

 

Хенри Континен (Финляндия) / Джон Пирс (Австралия)  Фабио Фоньини (Италия) / Андреас Сеппи (Италия)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Сантьяго Гонсалес (Мексика) / Дональд Янг (США)  Пьер-Уг Эрбер (Франция) / Николя Маю (Франция)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Роман Жебавы (Чехия) / Иржи Веселы (Чехия)  Джейми Маррей (Великобритания) / Бруно Суарес (Бразилия)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Лукаш Кубот (Польша) / Марсело Мело (Бразилия)  Матве Мидделькооп (Голландия) / Уэсли Коольхоф (Голландия)
Дата проведения
5 июля, 15.30
Онлайн матча

 

Боб Брайан (США) / Майк Брайан (США)  Эндрю Уиттингтон (Австралия) / Марк Полманс (Австралия)
Дата проведения
5 июля, 17.00
Онлайн матча

 

Джонатан Эрлих (Израиль) / Трет Хьюи (Филиппины)  Иван Додиг (Хорватия) / Марсель Гранольерс (Испания)
1:1
Дата проведения
5 июля, 13.12
Онлайн матча

 

Равен Клаасен (ЮАР) / Раджив Рам (США)  Мариус Копил (Румыния) / Фернандо Вердаско (Испания)
Дата проведения
5 июля, 16.00
Онлайн матча

 

Дастин Браун (Германия) / Миша Зверев (Германия)  Рохан Бопанна (Индия) / Эдуард Роже-Васселин (Франция)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Танаси Коккинакис (Австралия) / Джордан Томпсон (Австралия)  Жан-Жюльен Ройер (Антильские Острова) / Хория Текэу (Румыния)
7:65:5
Дата проведения
5 июля, 11.45
Онлайн матча

 

Райан Харрисон (США) / Майкл Венус (Новая Зеландия)  Андре Бегеманн (Германия) / Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Дата проведения
5 июля, 13.40
Онлайн матча

 

Мэтт Рейд (Австралия) / Джон-Патрик Смит (Австралия)  Марк Лопес (Испания) / Фелисиано Лопес (Испания)
Дата проведения
5 июля, 14.30
Онлайн матча

 

Карлос Берлок (Аргентина) / Альберт Рамос-Винолас (Испания)  Хуан Себастьян Кабаль (Колумбия) / Роберт Фара (Колумбия)
Дата проведения
5 июля, 14.30
Онлайн матча

 

Дэниэл Нестор (Канада) / Фабрис Мартен (Франция)  Томаз Беллуччи (Бразилия) / Рожерио Дутра да Сильва (Бразилия)
4:0
Дата проведения
5 июля, 13.06
Онлайн матча

 

Дмитрий Турсунов (Россия) / Мартин Клижан (Словакия)  Айсам-уль-Хак Куреши (Пакистан) / Флорин Мергеа (Румыния)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Оливер Марах (Австрия) / Мате Павич (Хорватия)  Игор Зеленай (Словакия) / Кевин Кравиц (Германия)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Паоло Лоренци (Италия) / Адриан Маннарино (Франция)  Скотт Клейтон (Великобритания) / Джонни О'Мара (Великобритания)
Дата проведения
5 июля, 14.45
Онлайн матча

 

Андре Са (Бразилия) / Дуди Села (Израиль)  Николас Монро (США) / Артем Ситак (Новая Зеландия)
2:1
Дата проведения
5 июля, 13.10
Онлайн матча

 

Скотт Липски (США) / Фрэнсис Тиафу (США)  Ханс Подлипник-Кастильо (Чили) / Андрей Василевский (Беларусь)
Дата проведения
5 июля, 14.30
Онлайн матча

 

Пурав Раджа (Индия) / Дивиж Шаран (Индия)  Жоао Соуза (Португалия) / Кайл Эдмунд (Великобритания)
Дата проведения
5 июля, 14.00
Онлайн матча

 

Диего Себастьян Шварцман (Аргентина) / Николас Кикер (Аргентина)  Жюльен Беннето (Франция) / Вашек Поспишил (Канада)
Дата проведения
5 июля, 16.00
Онлайн матча

 

Маркус Уиллис (Великобритания) / Джей Кларк (Великобритания)  Джеван Недунчхезхиян (Индия) / Джаред Дональдсон (США)
Дата проведения
5 июля, 17.00
Онлайн матча

 

Жиль Мюллер (Люксембург) / Сэм Куэрри (США)  Франко Шкугор (Хорватия) / Никола Мектич (Хорватия)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Йохан Брунстрем (Швеция) / Андреас Сильестрем (Швеция)  Виктор Троицки (Сербия) / Ненад Зимоньич (Сербия)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Леандер Паес (Индия) / Адил Шамасдин (Канада)  Джулиан Ноул (Австрия) / Филипп Освальд (Австрия)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Гильермо Дуран (Аргентина) / Андрес Мольтени (Аргентина)  Сэм Грот (Австралия) / Роберт Линдстедт (Швеция)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Александр Бурый (Беларусь) / Ариель Бехар (Уругвай)  Марсело Демолинер (Бразилия) / Маркус Даниэль (Новая Зеландия)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Маркос Багдатис (Кипр) / Малек Жазири (Тунис)  Стив Дарси (Бельгия) / Бенуа Пэр (Франция)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Филипп Петцшнер (Германия) / Александер Пейя (Австрия)  Робин Хаасе (Голландия) / Доминик Инглот (Великобритания)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Кеннет Скупски (Великобритания) / Нил Скупски (Великобритания)  Брайден Клейн (Австралия) / Джо Салисбери (Великобритания)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Андреас Хайдер-Маурер (Австрия) / Николоз Басилашвили (Грузия)  Уго Нис (Франция) / Антонио Шанчич (Хорватия)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

 
 
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В первом круге парного «Уимблдона» белорус Максим Мирный в паре с поляком Марцином Матковски сыграет с тайванцем Чэн-Пэн Хсие и американцем Максом Джейкобом...

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