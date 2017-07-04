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Азаренко обыграла Веснину и вышла в 1/16 Уимблдона
05.07.2017 15:27 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июл — Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (683-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/16 финала Уимблдонского турнира в Лондоне, сообщает Sputnik.
Матч 1/32 финала "Уимблдона" между экс-первой ракеткой мира и российской спортсменкой Еленой Весниной (16) состоялся в среду, 5 июля. Поединок завершился со счетом 6:3, 6:3. Соперницы провели на корте один час 38 минут.
В следующем круге 27-летняя Азаренко сыграет с представительницей Великобритании Хитер Уотсон (102), которая оказалась сильнее латвийской теннисистки Анастасии Севастовой (18) — 6:0, 6:4.
Напомним, в июле прошлого года белоруска взяла паузу в карьере в связи с беременностью, родила она в декабре 2016 года в Лос-Анджелесе. Ее возвращение на корт состоялось в июне на турнире в испанской Мальорке, где
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Белоруска справилась с 16-й ракеткой мира чуть более чем за полтора часа, не проиграв за весь матч ни одной своей подачи.
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