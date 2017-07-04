Азаренко обыграла Веснину и вышла в 1/16 Уимблдона

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (683-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/16 финала Уимблдонского турнира в Лондоне, сообщает Sputnik.

Матч 1/32 финала "Уимблдона" между экс-первой ракеткой мира и российской спортсменкой Еленой Весниной (16) состоялся в среду, 5 июля. Поединок завершился со счетом 6:3, 6:3. Соперницы провели на корте один час 38 минут.

В следующем круге 27-летняя Азаренко сыграет с представительницей Великобритании Хитер Уотсон (102), которая оказалась сильнее латвийской теннисистки Анастасии Севастовой (18) — 6:0, 6:4.

Напомним, в июле прошлого года белоруска взяла паузу в карьере в связи с беременностью, родила она в декабре 2016 года в Лос-Анджелесе. Ее возвращение на корт состоялось в июне на турнире в испанской Мальорке, где она выбыла из борьбы в 1/8 .