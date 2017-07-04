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Сергей Стась и Кольцов будут ассистентами Дуайера в минском «Динамо»
05.07.2017 15:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает «Прессбол», Сергей Стась и Константин Кольцов назначены ассистентами главного тренера минского
Сергей Стась в качестве тренера с 2015 года трудился ассистентом в
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Как сообщает «Прессбол», Сергей Стась и Константин Кольцов назначены ассистентами главного тренера минского «Динамо».
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