Сергей Стась и Кольцов будут ассистентами Дуайера в минском «Динамо»

Как сообщает «Прессбол», Сергей Стась и Константин Кольцов назначены ассистентами главного тренера минского .

Сергей Стась в качестве тренера с 2015 года трудился ассистентом в .

завершил карьеру после сезона 2015/16 и после этого был связан с хоккеем лишь выступлением за команду президента Беларуси на внутренних соревнованиях и Рождественском турнире.