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Тренер «Динамо» по физподготовке: «Нужно заложить хорошую базу летом, чтобы потом в плей-офф бежать, а не плестись. С «физикой» у нас проблем не будет»

05.07.2017 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Новый тренер минского «Динамо» по физподготовке Геннадий Лянго рассказал о работе с командой.

- Несколько лет вы не работали в хоккее. Каково было вновь окунуться в эту атмосферу?

– Я по этой работе соскучился. С тех пор, как ушел из «Юности», у меня была возможность индивидуально поработать с игроками хоккейной «молодежки», с футболистами, с травмированными спортсменами. Все эти тренировки носили скоростно-силовую направленность. Кроме того, я поездил по миру, посмотрел, куда движется фитнес-индустрия. Был, в том числе, дважды на FIBO – самой крупной выставке, на которой собираются специалисты в этой области со всего мира, представлены образцы нового инвентаря, много новых направлений и программ. В нашей стране всего этого, конечно, не увидишь. В общем, я старался быть в гуще событий.

- Уже ясно, как будет строиться функциональная подготовка команды к новому сезону, или еще ждете приезда Горди Дуайера, чтобы согласовать с ним все аспекты?

– Безусловно, окончательное решение будет принимать главный тренер. Каждый специалист по-своему видит процесс подготовки, у каждого своя специфика. Тем более, сезон предстоит долгий, задачи поставлены серьезные, и я считаю, надо будет постараться, чтобы заложить хорошую базу летом, чтобы потом в плей-офф бежать, а не плестись. Если что-то упустим сейчас, то потом это вылезет боком.

- Понятно, что основная работа еще впереди, но все же вы успели составить впечатление о том, в каком состоянии динамовцы вернулись из отпуска?

– По первым двум тренировкам тяжело судить о физической готовности игроков. Опять же, а к хоккеистам нужен индивидуальный подход, грести всех под одну гребенку никакого смысла нет. Но в целом, глядя на команду, я могу сказать, что команда молодая, голодная в хорошем смысле. Команда хочет работать, хочет побеждать. С «физикой» у нас проблем не будет, – сказал Лянго.

 
 
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