Руни близок к возвращению в «Эвертон»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни близок к переходу в «Эвертон».

Игрок находится в продвинутой стадии переговоров с клубом, который его воспитал. Срок контракта Руни с «МЮ» истекает через год, и он рассчитывает, что «Эвертон» сможет сохранить его зарплату на уровне 250 тысяч фунтов в неделю.

«МЮ» может затребовать за его переход небольшую сумму, поскольку его большая зарплата (13 миллионов фунтов в год) сильно раздувает затраты клуба.

Руни выступает за «Юнайтед» с 2004 года. У него также есть предложения из МЛС (но с понижением зарплаты) и интерес со стороны китайских клубов.