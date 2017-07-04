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Руни близок к возвращению в «Эвертон»
05.07.2017 16:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни близок к переходу в «Эвертон».
Игрок находится в продвинутой стадии переговоров с клубом, который его воспитал. Срок контракта Руни с «МЮ» истекает через год, и он рассчитывает, что «Эвертон» сможет сохранить его зарплату на уровне 250 тысяч фунтов в неделю.
«МЮ» может затребовать за его переход небольшую сумму, поскольку его большая зарплата (13 миллионов фунтов в год) сильно раздувает затраты клуба.
Руни выступает за «Юнайтед» с 2004 года. У него также есть предложения из МЛС (но с понижением зарплаты) и интерес со стороны китайских клубов.
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни близок к переходу в «Эвертон».
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