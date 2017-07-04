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Уимблдон. Второй круг. Маррей сыграет с Брауном, Джокович – с Павлашеком

05.07.2017 16:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В третий день «Уимблдона» за выход в третий круг поборются Карен Хачанов (30) и Даниил Медведев.

Уимблдон

Лондон, Великобритания

3 – 16 июля 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Энди Маррей (Великобритания)  Дастин Браун (Германия)
Дата проведения
5 июля, 15.15
Онлайн матча

 

Адам Павлашек (Чехия)  Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Тиаго Монтейра (Бразилия)  Карен Хачанов (Россия)
4:2
Дата проведения
5 июля, 14.22
Онлайн матча

 

Душан Лайович (Сербия)  Роджер Федерер (Швейцария)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Рафаэль Надаль (Испания)  Дональд Янг (США)
Дата проведения
5 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Флориан Майер (Германия)  Марин Чилич (Хорватия)
Дата проведения
5 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Доминик Тим (Австрия)  Жиль Симон (Франция)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Рубен Бемельманс (Бельгия)  Даниил Медведев (Россия)
4:4
Дата проведения
5 июля, 14.16
Онлайн матча

 

Кеи Нисикори (Япония)  Сергей Стаховский (Украина)
6:45:5
Дата проведения
5 июля, 13.12
Онлайн матча

 

Фрэнсис Тиафу (США)  Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Райан Харрисон (США)  Томаш Бердых (Чехия)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Жо-Вильфред Тсонга (Франция)  Симоне Болелли (Италия)
6:17:51:2
Дата проведения
5 июля, 13.02
Онлайн матча

 

Григор Димитров (Болгария)  Маркос Багдатис (Кипр)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Ежи Янович (Польша)  Люка Пуй (Франция)
Дата проведения
5 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Гаэль Монфис (Франция)  Кайл Эдмунд (Великобритания)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Жиль Мюллер (Люксембург)  Лукаш Росол (Чехия)
7:56:74:66:33:2
Дата проведения
5 июля, 11.42
Онлайн матча

 

Джек Сок (США)  Себастьян Офнер (Австрия)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Роберто Баутиста-Агут (Испания)  Питер Гойовчик (Германия)
6:26:13:66:3
Дата проведения
5 июля, 11.39
Онлайн матча

 

Милош Раонич (Канада)  Михаил Южный (Россия)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Дуди Села (Израиль)  Джон Изнер (США)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Сэм Куэрри (США)  Николоз Басилашвили (Грузия)
6:44:63:2
Дата проведения
5 июля, 13.23
Онлайн матча

 

Жо-Вильфред Тсонга (Франция)  Симоне Болелли (Италия)
6:17:51:1
Дата проведения
5 июля, 13.02
Онлайн матча

 

Миша Зверев (Германия)  Михаил Кукушкин (Казахстан)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Иржи Веселы (Чехия)  Фабио Фоньини (Италия)
Дата проведения
5 июля, 15.15
Онлайн матча

 

Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)  Эрнест Гулбис (Латвия)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Аляж Бедене (Великобритания)  Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)
6:32:5
Дата проведения
5 июля, 13.41
Онлайн матча

 

Кевин Андерсон (ЮАР)  Андреас Сеппи (Италия)
Дата проведения
5 июля, 15.45
Онлайн матча

 

Пьер-Уг Эрбер (Франция)  Бенуа Пэр (Франция)
Дата проведения
5 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Джаред Дональдсон (США)  Не определен
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Давид Феррер (Испания)  Стив Дарси (Бельгия)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Андрей Рублев (Россия)  Альберт Рамос-Винолас (Испания)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Ючи Сугита (Япония)  Адриан Маннарино (Франция)
Дата проведения
6 июля, 11.30
Онлайн матча

 

 
 
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В третий день «Уимблдона» за выход в третий круг поборются Карен Хачанов (30) и Даниил Медведев.

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