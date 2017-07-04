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Уимблдон. Второй круг. Маррей сыграет с Брауном, Джокович – с Павлашеком
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В третий день «Уимблдона» за выход в третий круг поборются Карен Хачанов (30) и Даниил Медведев.
Уимблдон
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
- Дата проведения
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5 июля, 15.15
- Дата проведения
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6 июля, 11.30
- Дата проведения
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5 июля, 14.22
- Дата проведения
-
6 июля, 11.30
- Дата проведения
-
5 июля, 16.30
- Дата проведения
-
5 июля, 15.00
- Дата проведения
-
6 июля, 11.30
- Дата проведения
-
5 июля, 14.16
- Дата проведения
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5 июля, 13.12
- Дата проведения
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6 июля, 11.30
- Дата проведения
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6 июля, 11.30
- Дата проведения
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5 июля, 13.02
- Дата проведения
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6 июля, 11.30
- Дата проведения
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5 июля, 15.00
- Дата проведения
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6 июля, 11.30
- Дата проведения
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5 июля, 11.42
- Дата проведения
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6 июля, 11.30
- Дата проведения
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5 июля, 11.39
- Дата проведения
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6 июля, 11.30
- Дата проведения
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6 июля, 11.30
- Дата проведения
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5 июля, 13.23
- Дата проведения
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5 июля, 13.02
- Дата проведения
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6 июля, 11.30
- Дата проведения
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5 июля, 15.15
- Дата проведения
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6 июля, 11.30
- Дата проведения
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5 июля, 13.41
- Дата проведения
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5 июля, 15.45
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5 июля, 15.00
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6 июля, 11.30
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6 июля, 11.30
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6 июля, 11.30
- Дата проведения
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6 июля, 11.30
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В третий день «Уимблдона» за выход в третий круг поборются Карен Хачанов (30) и Даниил Медведев.
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