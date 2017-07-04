Неманья Чович: «Неделю минчане заняты делами, а потом приходит пятница — и они просто напиваются»

Сербский нападающий «Минска» Неманья Чович поделился впечатлениями от жизни в белорусской столице.

«Люди все время куда-то бегут: неделю минчане заняты делами, а потом приходит пятница — и они просто напиваются. Складывается ощущение, что местные живут от выходных до выходных.

Честно, больше всего меня поразило то, сколько людей здесь выпивает. Невозможно представить, чтобы в Сербии девушки сидели в кафе и пили водку или пиво посреди рабочего дня. Ладно еще мужчины, но женщины, пьющие пиво, — это ненормально. Наши девушки могут заказать вечером вина или водку с соком, но если начать в обед, каким же ты будешь на протяжении дня?» — сказал Чович.