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Неманья Чович: «Неделю минчане заняты делами, а потом приходит пятница — и они просто напиваются»
05.07.2017 17:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сербский нападающий «Минска» Неманья Чович поделился впечатлениями от жизни в белорусской столице.
«Люди все время куда-то бегут: неделю минчане заняты делами, а потом приходит пятница — и они просто напиваются. Складывается ощущение, что местные живут от выходных до выходных.
Честно, больше всего меня поразило то, сколько людей здесь выпивает. Невозможно представить, чтобы в Сербии девушки сидели в кафе и пили водку или пиво посреди рабочего дня. Ладно еще мужчины, но женщины, пьющие пиво, — это ненормально. Наши девушки могут заказать вечером вина или водку с соком, но если начать в обед, каким же ты будешь на протяжении дня?» — сказал Чович.
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Сербский нападающий «Минска» Неманья Чович поделился впечатлениями от жизни в белорусской столице.
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