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Азаренко выступит в миксте на Уимблдоне

05.07.2017 17:58 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июл — Sputnik. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко выступит в паре с сербом Ненадом Зимоньичем в смешанном разряде на Уимблдонском турнире, сообщается на сайте соревнований.

Азаренко выступит в миксте на Уимблдоне
© REUTERS Stefan Wermuth
Азаренко обыграла Веснину и вышла в 1/16 Уимблдона

В первом раунде белорусско-сербскому дуэту будет противостоять пара Хитер Уотсон (Великобритания) и Хенри Континен (Финляндия).

Напомним, в среду белорусская теннисистка, обыграв россиянку Елену Веснину, вышла в 1/16 финала женского одиночного разряда. За выход в следующий раунд Азаренко поспорит с Уотсон.

Кроме Азаренко, на "Уимблдоне" выступает также еще одна представительница Беларуси Арина Соболенко. В матче 1/32 финала 19-летняя спортсменка сразится с немкой Кариной Виттхефт.

В соревнованиях женских пар белорусская теннисистка Лидия Морозова и Лесли Керхов из Нидерландов выиграли в первом круге у россиянок Аллы Кудрявцевой и Александры Пановой — 6:2, 4:6, 7:5.

Максим Мирный и поляк Марцин Матковски в первом раунде встретятся с американско-китайским тандемом Макс Шнур / Ченг-Пенг Хси. Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо сыграют с американским дуэтом Скотт Липски / Фрэнсис Тиафо. Александр Бурый и уругваец Ариэль Бахар будут соперничать с интернациональной парой Маркус Дэниэлл (Новая Зеландия) / Марсело Демолинер (Бразилия).

 
Теги: Минск
 
 
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Болельщики неоднозначно восприняли решение белорусской спортсменки заявиться в микст, отметив, что теннисистки нужно сосредоточится на одиночном разряде.

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