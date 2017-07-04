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Защитник «Атлетико» Тео Эрнандес перешел в «Реал»
05.07.2017 18:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Реал» объявил о трансфере левого защитника «Атлетико» Тео Эрнандеса.
19-летний француз подписал 6-летний контракт с «Реалом».
Эрнандес будет представлен прессе в понедельник, 10 июля.
Ранее клубы согласовали трансфер Эрнандеса за 26 миллионов евро.
Минувший сезон Тео провел на правах аренды в «Алавесе».
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«Реал» объявил о трансфере левого защитника «Атлетико» Тео Эрнандеса.
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