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«Тур де Франс». 5-й этап. Ару победил, Фрум возглавил общий зачет

05.07.2017 18:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня прошел пятый этап «Тур де Франс». Гонщики проехали первый горный этап многодневки, преодолев 160,5 км. Финишировал пелотон на Планш Де Бель Фий.

Победу одержал итальянский гонщик «Астаны» Фабио Ару, британец Кристофер Фрум возглавил общий зачет.

«Тур де Франс»

5-й этап

Виттель – Планш Де Бель Фий, Франция

160,5 км

Профиль/Карта

1. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 3.44,06
2. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 0,16
3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,20
4. Ричи Порт (Австралия, BMC) – то же время
5. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,24
6. Саймон Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott)
7. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac)
8. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)
9. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 0,34
10. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,40...
12. Рафал Майка (Польша, BORA-Hansgrohe)...
16. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 1,07...
52. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 4,11...
118. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) – 11,26

Общий зачет

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 18.38,59
2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,12
3. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,14
4. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 0,25
5. Ричи Порт (Австралия, BMC) – 0,39
6. Саймон Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) – 0,43
7. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,47
8. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 0,52
9. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 0,54
10. Рафал Майка (Польша, BORA-Hansgrohe) – 1,01
11. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – то же время...
15. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 1,33...
85. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) – 12,40

 
 
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