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«Беларусь 5»: «Руководством телеканала ведутся переговоры о показе матчей «Кубка Короля»
05.07.2017 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как
Руководством телеканала «Беларусь 5» ведутся переговоры о показе матчей турнир. Помимо прав на телевизионный показ, еще существуют технические вопросы доставки сигнала на территорию Республики Беларусь. Игры данного турнира будут распространяться при помощи азиатского спутника «Asiasat 5», доступ к которому невозможно осуществить на территории Беларуси.
В настоящее время прорабатывается возможность поднятия сигнала на европейские спутники, говорится в пресс-релизе компании.
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Как сообщалось ранее, телеканал «Беларусь 5» получил права на трансляцию матчей «Кубка Короля» на безвозмездной основе.
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