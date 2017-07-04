«Беларусь 5»: «Руководством телеканала ведутся переговоры о показе матчей «Кубка Короля»

Как сообщалось ранее , телеканал «Беларусь 5» получил права на трансляцию матчей «Кубка Короля» на безвозмездной основе.

Руководством телеканала «Беларусь 5» ведутся переговоры о показе матчей турнир. Помимо прав на телевизионный показ, еще существуют технические вопросы доставки сигнала на территорию Республики Беларусь. Игры данного турнира будут распространяться при помощи азиатского спутника «Asiasat 5», доступ к которому невозможно осуществить на территории Беларуси.

В настоящее время прорабатывается возможность поднятия сигнала на европейские спутники, говорится в пресс-релизе компании.

«Беларусь 5» отказался транслировать Кубок короля, телеправа на который организаторы готовы были передать бесплатно