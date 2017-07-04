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«Беларусь 5»: «Руководством телеканала ведутся переговоры о показе матчей «Кубка Короля»

05.07.2017 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщалось ранее, телеканал «Беларусь 5» получил права на трансляцию матчей «Кубка Короля» на безвозмездной основе.

Руководством телеканала «Беларусь 5» ведутся переговоры о показе матчей турнир. Помимо прав на телевизионный показ, еще существуют технические вопросы доставки сигнала на территорию Республики Беларусь. Игры данного турнира будут распространяться при помощи азиатского спутника «Asiasat 5», доступ к которому невозможно осуществить на территории Беларуси.

В настоящее время прорабатывается возможность поднятия сигнала на европейские спутники, говорится в пресс-релизе компании.

«Беларусь 5» отказался транслировать Кубок короля, телеправа на который организаторы готовы были передать бесплатно

 
 
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Как сообщалось ранее, телеканал «Беларусь 5» получил права на трансляцию матчей «Кубка Короля» на безвозмездной основе.

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