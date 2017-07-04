ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ляказетт перешел из «Лиона» в «Арсенал»

05.07.2017 19:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«Арсенал» объявил о трансфере нападающего «Лиона» Александра Ляказетта.

26-летний французский форвард подписал долгосрочный контракт с лондонцами.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатит за Ляказетта 53 миллиона евро.

Напомним, футболист был близок к переходу в «Атлетико», но сделка сорвалась из-за трансферного запрета, наложенного на мадридцев.

Ляказетт дебютировал за «Лион» в 2009 году. В последних четырех сезонах он неизменно становился лучшим бомбардиром своей команды во французском чемпионате.

Ляказетт перешел из «Лиона» в «Арсенал»

Фото: официальный сайт «Арсенала»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Арсенал» объявил о трансфере нападающего «Лиона» Александра Ляказетта.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Надежда Скардино: «В моем восприятии Россия и Беларусь стали каким-то единым целым. Я вообще не сильно разделяю эти две страны»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика