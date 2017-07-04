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Ляказетт перешел из «Лиона» в «Арсенал»
05.07.2017 19:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Арсенал» объявил о трансфере нападающего «Лиона» Александра Ляказетта.
26-летний французский форвард подписал долгосрочный контракт с лондонцами.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатит за Ляказетта 53 миллиона евро.
Напомним, футболист был близок к переходу в «Атлетико», но сделка сорвалась из-за трансферного запрета, наложенного на мадридцев.
Ляказетт дебютировал за «Лион» в 2009 году. В последних четырех сезонах он неизменно становился лучшим бомбардиром своей команды во французском чемпионате.
Фото: официальный сайт «Арсенала»
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«Арсенал» объявил о трансфере нападающего «Лиона» Александра Ляказетта.
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