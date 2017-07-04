Надежда Скардино: «В моем восприятии Россия и Беларусь стали каким-то единым целым. Я вообще не сильно разделяю эти две страны»

Белорусская биатлонистка Надежда Скардино отметила, что в России с пониманием отнеслись к ее решению сменить гражданство.

«Бывают какие-то моменты, когда встречаешься с людьми, и они спрашивают, почему россиянка по рождению не выступают за Россию. Ну, так получилось, в свое время довелось сменить не только спортивное гражданство, но и вид спорта. Начинала то я карьеру в лыжных гонках. Беларусь в тот момент предложила свою помощь, поддержку, меня все утроило и до сих пор устраивает.

Я вообще не сильно разделяю эти две страны. В моем восприятии Россия и Беларусь стали каким-то единым целым, во время поездок отсюда туда и оттуда сюда никаких границ не ощущается, люди те же, общение то же, менталитет похож. Поэтому, кстати, почти все в России с пониманием отнеслись к моему выбору, теперь болеют не только за свою сборную, но и за белорусскую», – сказала Скардино.