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Надежда Скардино: «В моем восприятии Россия и Беларусь стали каким-то единым целым. Я вообще не сильно разделяю эти две страны»

05.07.2017 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская биатлонистка Надежда Скардино отметила, что в России с пониманием отнеслись к ее решению сменить гражданство.

«Бывают какие-то моменты, когда встречаешься с людьми, и они спрашивают, почему россиянка по рождению не выступают за Россию. Ну, так получилось, в свое время довелось сменить не только спортивное гражданство, но и вид спорта. Начинала то я карьеру в лыжных гонках. Беларусь в тот момент предложила свою помощь, поддержку, меня все утроило и до сих пор устраивает.

Я вообще не сильно разделяю эти две страны. В моем восприятии Россия и Беларусь стали каким-то единым целым, во время поездок отсюда туда и оттуда сюда никаких границ не ощущается, люди те же, общение то же, менталитет похож. Поэтому, кстати, почти все в России с пониманием отнеслись к моему выбору, теперь болеют не только за свою сборную, но и за белорусскую», – сказала Скардино.

 
 
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Белорусская биатлонистка Надежда Скардино отметила, что в России с пониманием отнеслись к ее решению сменить гражданство.

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