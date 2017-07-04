Минское «Динамо» организует интернет-трансляцию ответного матча Лиги Европы против «Рунавика»

6 июля минское «Динамо» проведет ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы против фарерского «Рунавика».

Как сообщалось ранее , матч не будет показан на белорусском телевидении. Болельщики смогут посмотреть мат в интернете.

Ссылка для просмотра матча появится на главной странице официального сайта клуба за 50-30 минут до начала матча.

Матч начнется завтра в 20.30 по белорусскому времени.