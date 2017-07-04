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Минское «Динамо» организует интернет-трансляцию ответного матча Лиги Европы против «Рунавика»

05.07.2017 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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6 июля минское «Динамо» проведет ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы против фарерского «Рунавика».

Как сообщалось ранее, матч не будет показан на белорусском телевидении. Болельщики смогут посмотреть мат в интернете.

Ссылка для просмотра матча появится на главной странице официального сайта клуба за 50-30 минут до начала матча.

Матч начнется завтра в 20.30 по белорусскому времени.

 
 
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6 июля минское «Динамо» проведет ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы против фарерского «Рунавика».

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