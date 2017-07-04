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Вратарь «Судувы» Кардум: «Результат матча в Солигорске дает нам определенные шансы на выход в следующий раунд»
05.07.2017 20:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вратарь «Судувы» Иван Кардум поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Европы против «Шахтера».
«В первом матче мы играли хорошо, особенно в самом начале, у нас были хорошие возможности выйти вперед. Результат матча в Солигорске оцениваем как положительный, он дает нам определенные шансы на выход в следующий раунд. Конечно, для этого нам нужно будет сыграть намного лучше, чем в первой игре», – сказал Кардум.
Напомним, первый матч завершился нулевой ничьей. Ответная игра состоится 6 июля в 18.00 по белорусскому времени.
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Вратарь «Судувы» Кардум: «Результат матча в Солигорске дает нам определенные шансы на выход в следующий раунд»
Вратарь «Судувы» Иван Кардум поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Европы против «Шахтера».
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