Вратарь «Судувы» Кардум: «Результат матча в Солигорске дает нам определенные шансы на выход в следующий раунд»

Вратарь «Судувы» Иван Кардум поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Европы против «Шахтера».

«В первом матче мы играли хорошо, особенно в самом начале, у нас были хорошие возможности выйти вперед. Результат матча в Солигорске оцениваем как положительный, он дает нам определенные шансы на выход в следующий раунд. Конечно, для этого нам нужно будет сыграть намного лучше, чем в первой игре», – сказал Кардум.

Напомним, первый матч завершился нулевой ничьей. Ответная игра состоится 6 июля в 18.00 по белорусскому времени.