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Поветкин вернулся в десятку лучших тяжеловесов мира по версии The Ring

05.07.2017 20:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Александр Поветкин вернулся в десятку лучших боксеров тяжелого веса по версии престижного американского издания The Ring Magazine после. Победа над Андреем Руденко позволила Поветкину занять 7-ю строчку рейтинга.

Полностью список выглядит следующим образом:

Чемпион: ТайсонФьюри

1. Энтони Джошуа (чемпион WBA/IBF)

2. Деонтей Уайлдер (чемпион WBC)

3. Владимир Кличко

4. Кубрат Пулев

5. Луис Ортис

6. Джозеф Паркер (чемпион WBO)

7. Александр Поветкин

8. Энди Руис-младший

9. Диллиан Уайт

10. Доминик Бризил

 
 
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Александр Поветкин вернулся в десятку лучших боксеров тяжелого веса по версии престижного американского издания The Ring Magazine после.

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